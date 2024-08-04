Плюс 3 медали: Зеленский отреагировал на олимпийские успехи спортсменов
Источник:Владимир Зеленский
Три украинские спортсмены завоевали еще 3 медали для Украины на Олимпийских играх в Париже. Их поздравил президент Владимир Зеленский.
В воскресенье вечером, 4 июля, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золото и бронзу в прыжках в высоту, а Михаил Кохан – бронзу в метании молота. В целом Украина имеет уже 6 медалей.
Смотрите также С флагами Украины на плечах: видео невероятных эмоций Магучих и Геращенко на Олимпиаде-2024
Киев поздравляет украинских спортсменов
Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов за результат и подчеркнул, что украинцы умеют быть сильными и побеждать.
Украина покоряет очередные вершины! Сразу три медали за день в легкой атлетике Олимпиады в Париже,
– написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также поздравил триумфаторов с медалями глава Офиса Президента Андрей Ермак.
В Министерстве молодежи и спорта уточнили, что
- Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой с результатом в 2 метра в прыжках в высоту. На прошлых Олимпийских играх в Токио она завоевала бронзу, а теперь – желанное золото;
- Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль, взяв с первой попытки высоту 1,95 метра в прыжках в высоту. Такой же результат с бронзовой медалью – у австралийки Элеанор Паттерсон;
- Михаил Кохан метнул молот на 79,39 метра и занял третье место. В Токио несколько лет назад легкоатлет из Днепра остановился в шаге от пьедестала – то есть занял четвертое место.
Украинские спортсмены завоевали медали / Фото из трансляции, Министерства молодежи и спорта