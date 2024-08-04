Плюс 3 медали: Зеленский отреагировал на олимпийские успехи спортсменов

Три украинские спортсмены завоевали еще 3 медали для Украины на Олимпийских играх в Париже. Их поздравил президент Владимир Зеленский.

В воскресенье вечером, 4 июля, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золото и бронзу в прыжках в высоту, а Михаил Кохан – бронзу в метании молота. В целом Украина имеет уже 6 медалей.

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Киев поздравляет украинских спортсменов

Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов за результат и подчеркнул, что украинцы умеют быть сильными и побеждать.

Украина покоряет очередные вершины! Сразу три медали за день в легкой атлетике Олимпиады в Париже,

– написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также поздравил триумфаторов с медалями глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В Министерстве молодежи и спорта уточнили, что

Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой с результатом в 2 метра в прыжках в высоту. На прошлых Олимпийских играх в Токио она завоевала бронзу, а теперь – желанное золото;

стала олимпийской чемпионкой с результатом в 2 метра в прыжках в высоту. На прошлых Олимпийских играх в Токио она завоевала бронзу, а теперь – желанное золото; Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль, взяв с первой попытки высоту 1,95 метра в прыжках в высоту. Такой же результат с бронзовой медалью – у австралийки Элеанор Паттерсон;

завоевала бронзовую медаль, взяв с первой попытки высоту 1,95 метра в прыжках в высоту. Такой же результат с бронзовой медалью – у австралийки Элеанор Паттерсон; Михаил Кохан метнул молот на 79,39 метра и занял третье место. В Токио несколько лет назад легкоатлет из Днепра остановился в шаге от пьедестала – то есть занял четвертое место.

Украинские спортсмены завоевали медали / Фото из трансляции, Министерства молодежи и спорта