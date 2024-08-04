У неділю ввечері, 4 липня, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу в стрибках у висоту, а Михайло Кохан – бронзу в метанні молота. Загалом Україна має вже 6 медалей.

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Київ вітає українських спортсменів

Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам за результат та наголосив, що українці вміють бути сильними та перемагати.

Україна підкорює чергові вершини! Одразу три медалі за день у легкій атлетиці Олімпіади в Парижі,

– написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також привітав тріумфаторів з медалями голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

У Міністерстві молоді та спорту уточнили, що

Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою з результатом у 2 метри в стрибках у висоту. На минулих Олімпійських іграх в Токіо вона здобула бронзу, а тепер – омріяне золото;

стала олімпійською чемпіонкою з результатом у 2 метри в стрибках у висоту. На минулих Олімпійських іграх в Токіо вона здобула бронзу, а тепер – омріяне золото; Ірина Геращенко виборола бронзову медаль, взявши з першої спроби висоту 1,95 метра в стрибках у висоту. Такий же результат з бронзовою медаллю – в австралійки Елеанор Паттерсон;

виборола бронзову медаль, взявши з першої спроби висоту 1,95 метра в стрибках у висоту. Такий же результат з бронзовою медаллю – в австралійки Елеанор Паттерсон; Михайло Кохан метнув молот на 79,39 метра і посів третє місце. У Токіо декілька років тому легкоатлет з Дніпра зупинився за крок від п’єдесталу – тобто посів четверте місце.

Українські спортсмени вибороли медалі / Фото з трансляції, Міністерства молоді та спорту

Зверніть увагу! Україна уже виборола 6 медалей на Олімпіаді-2024. Дві з них – золоті, одна срібна та три бронзові. У загальному медальному заліку наша держава на 17 місці, що вище за такі країни, як Ізраїль, Іспанія, Бельгія, Азербайджан та інші.