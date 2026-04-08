Зеленский отреагировал на прекращение огня в Иране и обратился к России

Украинский президент провел параллели с ситуацией в Украине. В частности, напомнил россиянам о возможности прекращения огня.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале. По словам президента, к переговорам были привлечены разные страны, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг.

Смотрите также Введут то, чего никогда не было: Ормузский пролив откроют, но есть нюанс

Что написал Зеленский о перемирии в Иране?

Украинский лидер назвал прекращение огня на Ближнем Востоке правильным решением, которое ведет к окончанию войны. Он подчеркнул, что это сохраняет жизни людей и является отказом от разрушения городов и сел. А также позволяет нормально работать электростанциям и другой инфраструктуре, "следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат".

Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, который ведется Россией здесь, в Европе, против нашего государства и людей, и мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех – что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей,

– написал он.

Зеленский напомнил, что Украина тоже вовлечена в процессы на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива.

"Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития безопасности возможностей. Ситуация в этом регионе влияет глобально: любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Заливе масштабируют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране. Именно поэтому должна быть гарантирована безопасность, и интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий. Так же принципиально защитить и свободу мореплавания в Ормузском проливе. Решительность в этом вопросе тоже имеет глобальное значение", – подчеркнул президент.

Напомним! 7 апреля Зеленский заявил, что украинские военные участвуют в консультациях относительно того, как будет работать Ормузский пролив. До того глава государства подчеркивал, что Украина имеет опыт разблокирования гражданского судоходства в Черном море, поэтому есть чем поделиться с другими странами.

"Чтобы правильный результат был, нужны активные и скоординированные действия международного сообщества. Безопасности после войны должно стать больше, а не меньше", – завершил Зеленский.

В МИД также отреагировали на перемирие в Иране

Решительность США дает результаты. Мы считаем, что пришло время проявить достаточную решимость, чтобы заставить Москву прекратить огонь и положить конец войне против Украины,

– написал Андрей Сибига в соцсети Х.

Что говорил Зеленский о возможном перемирии с Россией?