Зеленский отреагировал на решение России остановить поставки газа в Польшу и Болгарию

Остановка поставок газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что Европа не может надеяться на любое экономическое сотрудничество с Россией.

Шантаж Европы

Об этом в ходе вечернего обращения к украинцам сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал. По его словам, российские власти начали новую серию энергетического шантажа европейцев.

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Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или чтобы усилить российскую военную машину, рассматривающую объединенную Европу как мишень,

– сказал президент.

Поэтому Зеленский призвал европейцев как можно быстрее признать, что нельзя зависеть в торговле от России, что позволит гарантировать стабильность европейским рынкам.

Остановка поставки газа

Напомним, 26 апреля Россия перестала поставлять газ сначала в Польшу, а после этого и в Болгарию из-за отказа платить за него в рублях. Польша уже заявила, что полностью отказывается от российского голубого топлива и уже имеет альтернативу.

Позже Bloomberg сообщил, что десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для того, чтобы заплатить за российский газ в рублях. Четыре из них уже это сделали.

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