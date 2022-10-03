Зеленский отреагировал на скандальные твиты Илона Маска, а сеть взорвалась мемами
Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты Илона Маска. Президент Украины задал риторический вопрос относительно постов изобретателя.
Инцидент с твиттером Илона Маска произошел вечером 3 октября. Там появилось скандальное сообщение о якобы "формуле мира" между Украиной и Россией.
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Зеленский отреагировал на пост Илона Маска
Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере создал опрос.
Какой Илон Маск вам нравится больше?
– написал президент Украины.
Ответ можно выбрать из двух вариантов:
- тот, который поддерживает Украину;
- тот, кто поддерживает Россию.
Другие политики также активно комментируют скандальный пост
Спикер парламента Руслан Стефанчук в ответ на сообщение предложил свою так называемую "формулу мира", которая подходит Украине и лучше, чем у Илона Маска. По варианту:
- "Россия убирается из Украины и перестает убивать украинское мирное население;
- Москва должна быть продана Китаю и исчезает с лица земли, как это и было до 1147 г. (до ошибки Великого князя Юрия Долгорукого);
- Россия платит репарацию Украине за все, что она натворила;
- Украина вступает в НАТО".
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что имеет также лучшее предложение:
- "Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым;
- Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим;
- военные преступники подвергаются международному трибуналу".
Не стоит прикрываться словами о "мире"
Вы пытаетесь легитимизировать псевдореферендумы, состоявшиеся под дулом оружия в условиях преследований, массовых расстрелов и пыток? Плохой путь,
– ответил на скандальный пост Подоляк.
Уместно прокомментировал инцидент глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба: "Те, кто предлагает Украине отказаться от ее людей и земли — якобы чтобы не затрагивать обиженное эго Путина или спасти Украину от страданий — не должны прикрывать словом "мир" слова "Пусть русские вб' ют и изнасилуют еще тысячи невинных украинцев и захватят еще больше территорий".
Вы ох**ли, там?
– сказала писателя Оксана Забужко.