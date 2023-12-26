Не будет врагу спокойного места в Украине: Зеленский отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"

В ночь на 26 декабря украинские защитники уничтожили российский большой десантный корабль "Новочеркасск". На это уже отреагировал Владимир Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил военных за результативную работу. Об этом информирует 24 Канал.

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Пополнили подводный флот России новой посудиной

Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной,

– отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине.

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Что было на борту "Новочеркасска"

Интересно, что этот большой десантный корабль России впервые оказался под атакой в порту Бердянска в марте 2022 года.

Окончательно наши защитники уничтожили его 26 декабря этого года.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что на борту "Новочеркасска" были дроны-камикадзе "Шахед", которые агрессор использует для ударов по украинским городам, в частности, уничтожения гражданской инфраструктуры.

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