Зеленский отреагировал на ужасное состояние Саакашвили: в Грузии в ответ пожаловались

Владимир Зеленский отреагировал на ужасающее физическое состояние заключенного Михеила Саакашвили. Послу Грузии в Украине президент предложил вернуться в Тбилиси. В Грузии уже жалуются из-за заявления украинского лидера.

Иракли Кобахидзе – глава партии власти "Грузинская мечта" – вдруг заявил, что решение Зеленского оскорбительно. В то же время Грузия вроде бы не хочет портить отношения с Украиной.

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Само собой было обидно, что, как признали сами наши оппоненты, отдельные высокопоставленные чиновники украинских властей были причастны к отправке Саакашвили в Грузию, а сегодня, когда эта же власть требует возвращения Саакашвили в Украину, это, конечно, имеет признаки обиды.

– сделал "заявление" Кобахидзе.

Что сказал Зеленский

Саакашвили впервые за длительное время дистанционно присоединился к судебному заседанию и поразил своим физическим состоянием. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины. Украинский лидер призвал остановить это издевательство, а также договориться о возвращении Саакашвили в Украину.

Украинский лидер поручил МИДу вызвать посла Грузии в Украине. Ему должны выразить решительный протест из-за состояния Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов, чтобы провести консультации в Тбилиси.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", – заявил Зеленский.

Что известно о состоянии Саакашвили

Присоединившись к судебному заседанию в онлайн-формате, Саакашвили поднял футболку и показал, в каком физическом состоянии находится. Примечательно, что третий грузинский лидер очень похудел. В то же время Саакашвили не потерял боевой дух.

"Я, возможно, физически слаб, но я очень силен внутри, я очень крут – вдохновлен, я очень смел", – подчеркнул Саакашвили.

Ранее Давид Саакашвили – брат политика – подчеркнул, что Саакашвили не может встать с постели. В апреле 2023 года его вес составил всего 60 килограмм. Теперь Саакашвили похудел еще больше.