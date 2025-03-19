Это личное решение Трампа, – Зеленский о помощи Украине от США

Никто не имеет способности влиять на Соединенные Штаты, в частности в вопросе о предоставлении помощи Украине или другим государствам. Подобные решения зависят прежде всего от президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в среду, 19 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Россия пытается ослабить Украину

По данным СМИ, Путин сделал остановку поставок оружия Украине основным условием для подписания 30-дневного перемирия. Москва настаивает на замораживании военной помощи Киеву, пока США и их союзники не согласятся на условия России.

Такую информацию прокомментировал Владимир Зеленский, отметив, что помощь от США для Украины является исключительно решением Дональда Трампа.

Я думаю, что никто не может влиять на США относительно помощи Украине или другим странам. Это личное решение президента Трампа, по моему мнению. Так, Россия будет хотеть, чтобы партнеры нам не помогали, поскольку это ослабление украинских позиций,

– заявил он.

По его словам, Россия выдвигает "неадекватные условия", поскольку в случае отсутствия помощи от США и остановки обмена разведывательной информацией Украине труднее отражать вражеские атаки, в частности с применением баллистического вооружения.