Владимир Зеленский высказался о международной поддержке в борьбе против агрессии России. Президент отметил, что Украина и Европа фактически "в один голос" реагируют на события на Донбассе.

Свое мнение глава государства высказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Его украинский перевод опубликовали на сайте ОП.

Обратите внимание Переговоры с боевиками – это красная линия, которую Украина не перейдет, – Кулеба

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина получила поддержку как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельных европейских государств.

"Но все же будем откровенными. Война на Донбассе длится восьмой год, мы постоянно теряем наших военных", – отметил он.

И обратил внимание на обстрелы из минометов и стрелкового оружия, снайперский огонь и применение беспилотников со стороны оккупантов.

Это нужно прекратить. Если мира до сих пор нет, если единая война в Европе никак не прекратится, значит, надо еще немножко добавить совместных усилий,

– подчеркнул Зеленский.

И добавил, что это важно прежде всего с точки зрения евроатлантической безопасности. Ведь любой незакрытый конфликт или война всегда имеют драматические последствия для всего континента.

О встрече с Путиным

В этом же интервью глава государства заявил, что без встречи с Путиным достичь мира на Донбассе невозможно. Он хотел бы, чтобы она проходила, например, в Ватикане.

"Это идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника", – пояснил он.