Володимир Зеленський висловився про міжнародну підтримку в боротьбі проти агресії Росії. Президент зазначив, що Україна та Європа фактично "в один голос" реагують на події на Донбасі.

Свою думку глава держави висловив у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica. Його український переклад опублікували на сайті ОП.

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Президент Зеленський підкреслив, що Україна отримала підтримку як на рівні Євросоюзу, так і на рівні окремих європейських держав.

"Але все ж будемо відвертими. Війна на Донбасі триває восьмий рік, ми постійно втрачаємо наших військових", – зазначив він.

Й звернув увагу на обстріли з мінометів та стрілецької зброї, снайперський вогонь та застосування безпілотників з боку окупантів.

Це потрібно припинити. Якщо миру досі немає, якщо єдина війна у Європі ніяк не припиниться, значить, треба ще трошки додати спільних зусиль,

– наголосив Зеленський.

Й додав, що це важливо насамперед з точки зору євроатлантичної безпеки. Адже будь-який незакритий конфлікт чи війна завжди мають драматичні наслідки для всього континенту.

Про зустріч з Путіним

У цьому ж інтерв'ю глава держави заявив, що без зустрічі з Путіним досягнути миру на Донбасі неможливо. Він хотів би, щоб вона відбувалася, наприклад, у Ватикані.

"Це ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника", – пояснив він.