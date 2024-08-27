Зеленский ответил, действительно ли операция на Курщине сорвала переговоры по энергетике

Президент Владимир Зеленский принял участие в форуме "Украина 2024. Независимость", во время него, он рассказал, действительно ли операция в Курской области сорвала переговоры по энергетике.

По его словам, это не связанные вещи. Курская операция не связана ни с одним пунктом Формулы мира, информирует 24 Канал.

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Что сказал президент

Журналисты поинтересовались, сорвала ли операция на Курщине энергетические переговоры в Катаре, как об этом писали западные СМИ.

Не связанные абсолютно вещи, Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира,

– объяснил президент.

Однако, связана ли Курская операция со вторым Саммитом мира, Зеленский отметил, что да.

"Да, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", – добавил он.

Зеленский отметил, что Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами.

"Энергетика очень важна, но важно закончить войну, а Курская операция один из этапов этого процесса", – резюмировал Зеленский.