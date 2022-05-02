Зеленский ответил, изменил бы ли он какое-нибудь из своих решений, если бы мог

Владимир Зеленский 2 мая дал интервью греческому общественному вещателю ERT. В нем президент ответил журналисту, изменил ли бы он какое-либо из принятых решений, если бы имел такую возможность.

Зеленский отметил, что найти ответ на этот вопрос достаточно сложно, передает 24 канал.

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Изменил бы Зеленский какое-нибудь из своих решений

Президент ответил, что по состоянию на сегодняшний день однозначно видит – если бы у него был выбор сделать что-то иначе, он все равно бы сделал все так же. Зеленский подчеркнул, что не имел много вариантов, и поступил так, как поступил – так, как должен это сделать.

Думаю, люди в будущем будут решать, было ли это правильно,

– отметил президент.

Греческий журналист отметил, что война превратила Владимира Зеленского в символ – люди носят футболки с ним и рисуют граффити с его лицом. Он спросил, символом чего хотел бы стать наш президент, на что Верховный Главнокомандующий ответил, что вообще не думает о таких вещах.

Вместе с тем журналист спросил, что отвечает украинский президент, когда его родные и близкие спрашивают, когда война закончится.

Все это спрашивают. Я обычно отвечаю, что эта война закончится, когда мы победим. Я верю, что это произойдет в обозримом будущем. Верю, потому что это нужно для наших людей,

– ответил Зеленский.

При этом президент добавил, что Украина хочет не просто называться независимым государством, а быть им. Именно поэтому эта война – война за свободу.

Другие важные заявления Зеленского в интервью греческому общественному вещателю: коротко

Владимир Зеленский подчеркнул, что ни один украинец не согласится на смену государственных границ ради мира. Это означало бы, что люди, погибшие, защищая наше государство, погибли ни за что. Он добавил, что Москва на этом не остановится, потому что не остановилась на Крыме в 2014 году.

Президент отметил, что при содействии ООН Украине удалось вывезти 100 гражданских из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя. Впрочем, организация, к сожалению, пока не может эвакуировать наших военных и раненых. Зеленский добавил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш взял на себя полную ответственность за то, что эвакуационные автобусы из "Азовстали" доставят людей на подконтрольную Украине территорию.

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