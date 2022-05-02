Зеленський зазначив, що знайти відповідь на це питання доволі складно, передає 24 канал.

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Чи змінив би Зеленський якесь зі своїх рішень

Президент відповів, що станом на сьогодні однозначно бачить – якби у нього був вибір зробити щось інакше, він все одно б зробив все так само. Зеленський підкреслив, що не мав багато варіантів, і вчинив так, як вчинив – так, як мав це зробити.

Думаю, люди у майбутньому вирішуватимуть, чи це було правильно,

– зазначив президент.

Грецький журналіст зауважив, що війна перетворила Володимира Зеленського на символ – люди носять футболки з ним та малюють графіті з його обличчям. Він запитав, символом чого хотів би стати наш президент, на що Верховний Головнокомандувач відповів, що взагалі не думає про такі речі.

Разом з тим журналіст запитав, що відповідає український президент, коли його рідні та близькі запитують, коли закінчиться війна.

Усі це запитують. Я зазвичай відповідаю, що ця війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Я вірю, що це станеться у найближчому майбутньому. Вірю, тому що це потрібно для наших людей,

– відповів Зеленський.

При цьому президент додав, що Україна не хоче просто називатися незалежною державою, а бути нею. Саме тому ця війна є війною за свободу.

Інші важливі заяви Зеленського в інтерв'ю грецькому суспільному мовнику: коротко

Володимир Зеленський наголосив, що жоден українець не погодиться на зміну державних кордонів заради миру. Це б означало, що люди, які загинули, боронячи нашу державу, загинули ні за що. Він додав, що Москва на цьому не зупиниться, адже не зупинилась на Криму у 2014 році.

Президент зауважив, що за сприяння ООН Україні вдалось вивезти 100 цивільних із заблокованого російськими окупантами Маріуполя. Втім організація, на жаль, наразі не може здійснити евакуацію наших військових та поранених. Зеленський додав, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттереш взяв на себе повну відповідальність за те, що евакуаційні автобуси з "Азовсталі" доправлять людей на підконтрольну Україні територію.

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