Владимир Зеленский заявил, что на сегодня сильнейшими являются не те страны, которые имеют оружие. В 2021 году самыми сильными являются государства, где есть вакцина.

По словам Зеленского, пока невозможно предсказать, что будет с миром лет через десять. Иногда от небольших стран зависит будущее.

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Мы чувствуем, что самая сильная страна – это не та страна, в которой есть оружие. Уже сегодня мы чувствуем, что самые сильные страны – это те страны, у которых есть вакцина,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что страны нужно уважать не за их размеры, необходимо просто уважать друг друга.

Что еще сказал Зеленский

Он поддерживает идею встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Эти переговоры стали бы очень своевременными и важными, ведь когда существует диалог, молчат пушки.

Встреча "нормандской четверки" является реальной.

Советники лидеров нормандского формата встретятся 19 апреля.

Кроме того, Зеленский предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержать членство Украины в ЕС.

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