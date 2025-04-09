Зеленский ответил, когда и где пройдут технические переговоры по соглашению о недрах

В Вашингтоне в период с 11 по 12 апреля пройдут переговоры между украинской и американской делегациями относительно соглашения о полезных ископаемых. Это первая встреча, на которой обсудят главные принципы договоренности.

Такую информацию в среду, 9 апреля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Когда и где пройдут переговоры

Президент Украины сообщил, что эти переговоры станут первой встречей, на которой планируется выработать главные принципы соглашения. В частности, наша делегация в ходе обсуждения будет отстаивать паритетность в управлении фондом.

Технические переговоры по соглашению о недрах состоятся в Вашингтоне 11 – 12 апреля,

– заявил Владимир Зеленский.

Отдельно он также прокомментировал недавнее заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Украина должна была подписать соглашение о редкоземельных ресурсах еще до визита Владимира Зеленского в Белый дом.

"Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и говорим предметно". Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной", – добавил он.