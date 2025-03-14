Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о переговорах с США в Джидде

Владимир Зеленский заявил, что его не надо было убеждать встречаться с американской командой. Ведь он хотел этого еще до того, как американская команда встретилась с российской командой в Джидде.

Мне не нужно убеждать американскую сторону ни в чем. Я хочу просто, чтобы они поняли до конца ситуацию, от нас. Потом они будут встречаться с “русскими”, это их желание, и они услышат их. И сделают самостоятельно выводы,

– сказал украинский лидер.

Он также отметил, что все, что он хотел, чтобы сразу была встреча с украинской делегацией, потому что агрессор – Путин.

"Что касается британцев. Мы готовили соответствующие шаги, которые мы видим, как закончить войну – обобщенную нашу позицию. Было много разных планов. Хочу напомнить, "небо – море" – это не новая идея. Это решение было еще в Швейцарии. Потому что мы поняли, как контролировать это. Мы всегда поддерживали это как первый шаг", – объяснил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что второй шаг во всех планах всегда был – полное прекращение огня.

Я рад, что это новое, что мы прыгнули через этот шаг, и это новое от Америки. Они более решительны и уверены в этом. Это факт. И они предложили это на встрече. Контроль на поле боя, сложный для нас. Но есть спутники американские, есть соответствующая у них разведка, вместе с европейцами, и они способны контролировать, кто нарушает прекращение огня на поле боя,

– сказал украинский президент.

К слову, Владимир Зеленский также отметил, что во время переговоров в Джидде был затронут вопрос наших территорий. По мнению украинского лидера, это будет точкой, которая даст возможность закончить войну.