Зеленский ответил, когда Россия может прекратить огонь

Президент Владимир Зеленский высказался о прекращении огня. А также сказал, сколько времени нужно, чтобы заставить страну-агрессора согласиться на перемирие.

По его словам, прекращение огня может произойти в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время его визита в Черниговскую область.

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Что заявил Зеленский о прекращении огня

Украинский президент заверил, что Украина вместе с американскими и европейскими союзниками придерживается общего мнения относительно скорейшего прекращения огня. Однако он отметил, что, чтобы достичь этого, нужно продолжать давить на Россию.

По мнению главы государства, прекращения огня и завершения горячей фазы войны может произойти в ближайшее время. Однако пока четких сроков относительно этого нет.

Иногда это в один момент происходит, может быть по-разному,

– отмечает Зеленский.