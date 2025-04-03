Зеленский ответил, когда Россия может прекратить огонь
- Президент Зеленский заявил, что прекращение огня может произойти в ближайшие недели или месяцы, но для этого нужно продолжать давить на Россию.
- Украина с американскими и европейскими союзниками работает над скорейшим прекращением огня, однако российские атаки продолжаются, что приводит к повреждению инфраструктуры и жертв среди мирного населения.
- Российский диктатор Путин пока не проявляет желания даже частично прекратить огонь.
Президент Владимир Зеленский высказался о прекращении огня. А также сказал, сколько времени нужно, чтобы заставить страну-агрессора согласиться на перемирие.
По его словам, прекращение огня может произойти в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время его визита в Черниговскую область.
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Что заявил Зеленский о прекращении огня
Украинский президент заверил, что Украина вместе с американскими и европейскими союзниками придерживается общего мнения относительно скорейшего прекращения огня. Однако он отметил, что, чтобы достичь этого, нужно продолжать давить на Россию.
По мнению главы государства, прекращения огня и завершения горячей фазы войны может произойти в ближайшее время. Однако пока четких сроков относительно этого нет.
Иногда это в один момент происходит, может быть по-разному,
– отмечает Зеленский.