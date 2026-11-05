"Это не те шутки, которые я могу понять": Зеленский резко отреагировал на заявления Маска о войне

Президент Украины признался, что не может понять, отражает ли пост Маска его истинные чувства или это просто шутка. Об этом говорится в тизере программы ZDF Magazin Royale на YouTube, опубликованном 4 ноября.

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Как Зеленский отреагировал на скандальное заявление Маска?

Владимир Зеленский раскритиковал отношение Илона Маска к войне России против Украины. Он заявил, что не понимает шуток американского миллиардера о гибели российских военных.

"Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он размышляет о том, как Россия теряет солдат", – отметил президент.

По словам Зеленского, Россия является агрессором, поэтому потери должна нести ее армия, находящаяся на чужой территории, а не украинцы на своей земле.

"Да благословит Бог, чтобы они теряли солдат, находящихся на чужой территории, а не на своей земле", – сказал глава государства.

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Президент также признался, что не может определить, серьезно ли Маск высказывается или пытается пошутить. В то же время такие шутки ему непонятны.

Я не знаю, серьезно он шутит или нет. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки– сказал политик.

Напомним, в одном из недавних постов в социальной сети Х Илон Маск выразил соболезнования российским призывникам, которые воюют против Украины и гибнут от ударов беспилотников.

По его словам, у этих "детей" нет выбора, кроме как воевать и умирать.

Ранее Маск обвинил украинские власти в том, что они якобы обогащаются за счет международной помощи, в то время как украинцев отправляют на смерть на фронт.

Также миллиардер заявил о возможных коррупционных схемах с американской помощью Украине.

По его версии, часть средств американских налогоплательщиков якобы возвращается в США для финансирования политических кампаний. Маск утверждал, что из-за этого некоторые американские политики уделяют Украине больше внимания, чем собственным гражданам.