"Це не ті жарти, які я можу зрозуміти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про війну

Президент України зізнався, що не може зрозуміти, чи допис Маска є його справжнім почуттям, чи просто жартом. Про це йдеться у тизері програми ZDF Magazin Royale на YouTube, опублікованому 4 листопада.

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Як Зеленський відреагував на скандальну заяву Маска?

Володимир Зеленський розкритикував ставлення Ілона Маска до війни Росії проти України. Він заявив, що не розуміє жартів американського мільярдера про загибель російських військових.

"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як Росія втрачає солдатів", – зазначив президент.

За словами Зеленського, Росія є агресором, тому втрати має нести її армія, яка перебуває на чужій території, а не українці на власній землі.

"Хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", – сказав глава держави.

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Президент також зізнався, що не може визначити, чи Маск серйозно висловлюється, чи намагається жартувати. Водночас такі жарти йому незрозумілі.

Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти– сказав політик.

Нагадаємо, в одному з нещодавніх дописів у соцмережі Х Ілон Маск висловив співчуття російським призовникам, які воюють проти України та гинуть від ударів безпілотників.

За його словами, ці "діти" не мають вибору, окрім як воювати й помирати.

Раніше Маск звинуватив українську владу в тому, що вона нібито збагачується завдяки міжнародній допомозі, тоді як українців відправляють гинути на фронті.

Також мільярдер заявив про можливі корупційні схеми з американською допомогою Україні.

За його версією, частина коштів американських платників податків нібито повертається до США для фінансування політичних кампаній. Маск стверджував, що через це деякі американські політики приділяють Україні більше уваги, ніж власним громадянам.