Глава государства ответил на обвинения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Что заявил Зеленский о смерти Гонсало Лиры

По словам президента, он не имел практически никаких сведений о Гонсало Лире.

Я не знаю этого лица, я и никогда не знал его. Я не знаю, принадлежит ли он к разведке, или он имеет какое-то отношение к России,

– говорит Зеленский.

Он отмечает, что человек не был россиянином, а имел американские и чилийские корни. По мнению Зеленского, журналист из Чили не мог представлять столь мощную угрозу для украинских Вооруженных Сил.