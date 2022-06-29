Упреки российских пропагандистов и чиновников Владимир Зеленский прокомментировал в интервью американскому телеканалу NBC, которое показали в рамках Фестиваля идей Института Аспена. Глава государства отметил, что россияне забывают об общеизвестных фактах.

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Зеленский рассказал о замученных родственниках

Владимир Зеленский отметил, что тот факт, что у него есть еврейская кровь – известен всем. Поэтому это первая причина того, почему странно слышать упреки о "нацизме".

Кроме того, президент подчеркнул, что во время Второй мировой войны его родственники были замучены нацистами. Также Зеленский отметил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в мире.

Однако глава государства подчеркнул, что это действительно преуспевает нацизм – так это в России. Там нет никакого уважения прав человека, а по себе на украинской территории оккупанты оставляют только следы военных преступлений.

Поведение россиян Зеленский сравнил с зависимыми от алкоголя и наркотиков. Вспоминающий свое обучение на юридической специальности президент отметил, что наркоман никогда не признает своей зависимости, равно как алкоголик. В то же время, он будет отвечать заученными фразами так, как это сейчас делает Россия.

Лавров оскандалился из-за своих высказываний о нацизме

Российская пропаганда изо дня в день повторяет свои заученные мантры о том, что якобы в Украине процветает "нацизм", "нацисты" захватили власть, поэтому кафиры якобы "освобождают Украину", хотя на самом деле уничтожают наши города и села.

"Нацизм" Украины обвиняют с первых дней войны. Еще тогда Владимир Зеленский не скрывал своего удивления, потому что странно слышно обвинение в нацизме в сторону человека с еврейскими корнями.

Однако глава российского МИД решил не останавливаться и заявил, что якобы еврейская кровь не может быть гарантом того, что человек не нацист, потому что якобы Адольф Гитлер "также имел еврейское происхождение" . Да и вообще Лавров высказался, что якобы самыми большими антисемитами являются сами евреи.

Такие слова Лаврова вызвали бурную реакцию международного сообщества, в частности, в Израиле. Поэтому Путину пришлось извиняться перед руководством этой страны.

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