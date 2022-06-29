Закиди російських пропагандистів та чиновників Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю американському телеканалу NBC, яке показали в межах Фестивалю ідей Інституту Аспена. Глава держави зазначив, що росіяни забувають про загальновідомі факти.

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Зеленський розповів про закатованих родичів

Володимир Зеленський відзначив, що той факт, що у нього є єврейська кров – відомий усім. Тому це найперша причина того, чому дивно чути закиди про "нацизм".

Крім того, президент наголосив, що під час Другої світової війни його родичі були закатовані нацистами. Також Зеленський відзначив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму у світі.

Однак глава держави наголосив, що це справді процвітає нацизм – так це у Росії. Там немає жодної поваги до прав людини, а по собі на українській території окупанти залишають лише сліди військових злочинів.

Поведінку росіян Зеленський порівняв з залежними від алкоголю та наркотиків. Згадують своє навчання на юридичній спеціальності президент зазначив, що наркоман ніколи не визнає своєї залежності, так само як алкоголік. Водночас він відповідатиме завченими фразами так, як це зараз робить Росія.

Лавров оскандалився через свої висловлювання про нацизм

Російська пропаганда день за днем повторює свої завчені мантри про те, що нібито в Україні процвітає "нацизм", "нацисти" захопили владу, тому окупанти нібито "звільняють Україну", хоча насправді знищують наші міста та села.

"Нацизм" Україні закидають з перших днів війни. Ще тоді Володимир Зеленський не приховував свого здивування, бо дивно чути звинувачення у нацизмі в бік людини з єврейським корінням.

Однак глава російського МЗС вирішив не зупинятися і заявив, що нібито єврейська кров не може бути гарантом того, що людина не нацист, бо нібито Адольф Гітлер "також мав єврейське походження". Та й узагалі Лавров висловився, що нібито найбільшими антисемітами є самі євреї.

Такі слова Лаврова викликали бурхливу реакцію міжнародної спільноти, зокрема в Ізраїлі. Через це Путіну довелося просити вибачення перед керівництвом цієї країни.

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