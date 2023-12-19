Во время итоговой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского он ответил на важный вопрос об объединении элит Украины и сокращении правительства. По его словам, сейчас расходы на правительство уменьшаются и продолжается работа над тем, чтобы они еще уменьшились, передает 24 Канал.

Уверен, что США нас не предадут, – Зеленский

Есть вопросы к представителям разных партий

Он подчеркнул, что если в правительстве не будет людей совсем, то сложно будет управлять государством.

Что касается объединения эли, то вы и ваши коллеги сами говорите, что есть вопросы к депутатскому корпусу, то предложите мне сегодня…. (выход – ред, 24 Канал),

– сказал президент.

Он отметил, что "тянуть международный фронт" удается благодаря работе его команды.

Зеленский хочет сократить правительство

Президент Украины сказал, что хотел бы сократить правительство, однако не будет трогать свою команду. По его словам, если лишится своей команды количеством "пять-шесть менеджеров", Украина "станет слабее, будет меньше ПВО, меньше помощи".

В то же время, он согласился, что народные депутаты должны быть моральными авторитетами, хотя этого не происходит. Он сказал, что не может их распустить, ведь тогда нужно будет провести выборы, а это невозможно в условиях войны.

Прессконференция Зеленского: главное