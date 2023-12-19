Під час підсумкової пресконференції президента України Володимира Зеленського він відповів на важливе питання про об'єднання еліт України та скорочення уряду. За його словами, зараз видатки на уряд зменшуються та триває робота над тим, щоб вони зменшились ще, передає 24 Канал.

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Є питання до представників різних партій

Він наголосив, що якщо в уряді не буде людей зовсім, то складно буде керувати державою.

Що стосується об'єднання елі, то ви і ваші колеги самі кажете, що є питання до депутатського корпусу, то запропонуйте мені на сьогодні…. (вихід – ред, 24 Канал),

– сказав президент.

Він відзначив, що "тягти міжнародний фронт" вдається завдяки роботі його команди.

Зеленський хоче скоротити уряд

Президент України сказав, що хотів би скоротити уряд, однак не буде чіпати свою команду. За його словами, якщо позбавиться своєї команди кількістю "п'ять-шість менеджерів", Україна "стане слабшою, буде менше ППО, менше допомоги".

Водночас він погодився, що народні депутати мають бути моральними авторитетами, хоча цього не відбувається. Він сказав, що не може наразі їх розпустити, адже тоді потрібно буде провести вибори, а це неможливо в умовах війни.

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