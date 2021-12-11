Зеленский ответил на петицию о надписи "за деньги налогоплательщиков" на билбордах

Владимир Зеленский ответил на петицию об обязательном указании слов "за деньги налогоплательщиков" на информационных материалах. Ответ президента поступил 10 декабря.

Зеленский обязал правительство создать специальный сайт

Глава государства поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. Отметим, ее поддержали 25 839 украинцев.

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Политик подчеркнул, что с начала своей каденции активизировал работу по максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков. Ключевой в этом направлении стала программа "Большое строительство".

Глава государства обратился к Кабмину с просьбой разработать и реализовать механизм информирования общественности о том, откуда поступают и как используются деньги на финансирование проектов строительства.

Создать отдельный онлайн-ресурс на котором будут освещаться объемы и источники использования средств с целью реализации проектов программы "большое строительство", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы,

– написал Зеленский.

Он добавил, что такой ресурс обеспечит прозрачность реализации публичных средств, а также будет стимулировать общество платить налоги. О результатах работы автора петиции должны проинформировать представители Кабмина.

Что известно о петиции

Автором инициативы стал исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. Он отмечал, что чиновники часто используют строительство дорог для самопиара. Поэтому добавление надписи "за деньги налогоплательщиков" на баннере могло бы решить эту проблему.

Боярчук отметил, что размер этой надписи должен занимать минимум 25% от площади баннера. Необходимое количество голосов петиция собрала за 2 месяца.

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