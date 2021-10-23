Зеленский ответил на петицию о принудительной вакцинации

Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады и премьер-министру относительно петиции об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию. Президент призвал чиновников проработать рекомендации обращения.

Петицию обнародовали еще 12 августа 2021 года. 4 октября она набрала необходимое количество голосов – ее подписали 26 663 людей.

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Что ответил президент

Зеленский отметил, что закон устанавливает обязанность для украинцев заботиться о своем здоровье и не вредить здоровью других граждан. Кроме того, в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

Так, некоторые категории профессий подлежат обязательной прививке от опасных инфекционных болезней, а также медицинским осмотрам.

4 октября Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,

– говорится в ответе главы государства.

Для работодателя предусмотрена уголовная ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также за грубое нарушение законодательства о труде.

Зеленский обратился к Руслану Стефанчуку и Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в петиции предложения и проинформировать о результатах.

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Петиция об обязательной вакцинации: что известно

В обращении Вадима Бондаря говорится о требовании ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию, которая проявляется в угрозе увольнения невакцинированного работника с работы.

Он считает уместным наказание в виде заключения сроком от 3 до 5 лет.

Автор предложил гражданам самим решать – вакцинироваться или нет.

Такую инициативу он мотивировал тем, что перед прививкой медики не осматривают человека, а через подписание договора полностью снимают с себя ответственность за последствия вакцинации. Кроме того, мужчина считает, что из-за высокого уровня коррупции в Украине вакцина якобы может быть "не надлежащего качества".

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