Зеленский ответил на петицию о принудительной вакцинации
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады и премьер-министру относительно петиции об уголовной ответственности за принудительную вакцинацию. Президент призвал чиновников проработать рекомендации обращения.
Петицию обнародовали еще 12 августа 2021 года. 4 октября она набрала необходимое количество голосов – ее подписали 26 663 людей.
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Что ответил президент
Зеленский отметил, что закон устанавливает обязанность для украинцев заботиться о своем здоровье и не вредить здоровью других граждан. Кроме того, в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.
Так, некоторые категории профессий подлежат обязательной прививке от опасных инфекционных болезней, а также медицинским осмотрам.
4 октября Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,
– говорится в ответе главы государства.
Для работодателя предусмотрена уголовная ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также за грубое нарушение законодательства о труде.
Зеленский обратился к Руслану Стефанчуку и Денису Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в петиции предложения и проинформировать о результатах.
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Петиция об обязательной вакцинации: что известно
- В обращении Вадима Бондаря говорится о требовании ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию, которая проявляется в угрозе увольнения невакцинированного работника с работы.
- Он считает уместным наказание в виде заключения сроком от 3 до 5 лет.
- Автор предложил гражданам самим решать – вакцинироваться или нет.
- Такую инициативу он мотивировал тем, что перед прививкой медики не осматривают человека, а через подписание договора полностью снимают с себя ответственность за последствия вакцинации. Кроме того, мужчина считает, что из-за высокого уровня коррупции в Украине вакцина якобы может быть "не надлежащего качества".
Представители каких профессий обязаны вакцинироваться
- Работники учебных заведений;
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работники местных государственных администраций;
- сотрудники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- рабочие учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей реабилитационных учреждений;
- работники предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.