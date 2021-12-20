Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации
Источник:сайт петиций к президенту
Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой просили отменить "обязательную" вакцинацию против коронавируса и карантин. Основная аргументация президента – соответствие шагов власти законодательству.
Ранее на сайте петиций к главе государства появилось обращение, в котором требовали отменить "обязательную" вакцинацию и карантинные требования из-за якобы возможной фейковости заболевания.
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Ответ президента на петицию об отмене "обязательной" вакцинации
Согласно Конституции человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью; каждый имеет право на охрану здоровья; государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие,
– говорится в ответе Зеленского.
В нем глава государства подчеркнул, что основы здравоохранения определяются исключительно законами Украины. А основами законодательства об охране здоровья установлена обязанность украинцев не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.
В ответе Зеленского указаны все нормы законодательства, регулирующие вакцинацию населения против инфекционных болезней и введение Кабинетом Министров карантина.
В частности, глава государства ссылается на решение Совета по нацбезопасности и обороны о введении государственной программы вакцинации населения от COVID-19 и правительственный план по иммунопрофилактике населения.
То есть основная аргументация Зеленского заключается в том, что все имеющиеся меры по вакцинации и карантину соответствуют законодательству.
Президент подытожил, что общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством.
Петиция на сайте Зеленского о вакцинации: что известно
Ранее на сайте петиций к президенту зарегистрировали требование по отмене "принудительной" вакцинации. В нем просили прекратить "карантин, бессмысленный масочный режим, и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения".
13 декабря петиция набрала необходимое количество голосов в 25 тысяч подписей.