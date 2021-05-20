По словам президента, дестабилизация правительства повлияет на стабильность в Украине. Зеленский обратил внимание на ответственность Степанова.
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Зеленский прокомментировал отставку Степанова
Президент намекнул, что Степанов не хотел работать в команде.
Я считаю, что они очень мало работали с главным санитарным врачом… Степанов знает, что я к нему очень хорошо относился… Он знает, что я ему говорил: не надо отстранять санитарного врача, премьер-министра. Надо работать одной командой,
– сказал Зеленский.
Президент подытожил, что порой люди хотят получить славу. Он отметил, что "иногда, когда ты получаешь славу, получаешь голосование".
Отставка Степанова: что надо знать
- Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения 18 мая 2021 года. Он находился в должности с марта 2020 года.
- Главной причиной отставки чиновника является провал вакцинации населения от коронавируса. В Украине она началась значительно позже, чем в других странах.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть вещи, за которые Степанова точно можно поблагодарить, но есть "проваленные задачи".
- К слову, когда только появились слухи об увольнении Степанова, Шмыгаль направил в Раду представление о его отставке.