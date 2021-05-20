По словам президента, дестабилизация правительства повлияет на стабильность в Украине. Зеленский обратил внимание на ответственность Степанова.

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Зеленский прокомментировал отставку Степанова

Президент намекнул, что Степанов не хотел работать в команде.

Я считаю, что они очень мало работали с главным санитарным врачом… Степанов знает, что я к нему очень хорошо относился… Он знает, что я ему говорил: не надо отстранять санитарного врача, премьер-министра. Надо работать одной командой,

– сказал Зеленский.

Президент подытожил, что порой люди хотят получить славу. Он отметил, что "иногда, когда ты получаешь славу, получаешь голосование".

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