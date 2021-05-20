За словами президента, дестабілізація уряду вплине на стабільність в Україні. Зеленський звернув увагу на відповідальність Степанова.

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Зеленський прокоментував відставку Степанова

Президент натякнув, що Степанов не хотів працювати у команді.

Я вважаю, що вони дуже мало працювали з головним санітарним лікарем...Степанов знає, що я до нього дуже гарно ставився...Він знає, що я йому говорив: не треба відстороняти санітарного лікаря, прем'єр-міністра. Треба працювати одною командою,

– сказав Зеленський.

Президент підсумував, що деколи люди хочуть отримати славу. Він зазначив, що "іноді, коли ти отримуєш славу, отримуєш голосування".

Відставка Степанова: що треба знати