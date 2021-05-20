За словами президента, дестабілізація уряду вплине на стабільність в Україні. Зеленський звернув увагу на відповідальність Степанова.
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Зеленський прокоментував відставку Степанова
Президент натякнув, що Степанов не хотів працювати у команді.
Я вважаю, що вони дуже мало працювали з головним санітарним лікарем...Степанов знає, що я до нього дуже гарно ставився...Він знає, що я йому говорив: не треба відстороняти санітарного лікаря, прем'єр-міністра. Треба працювати одною командою,
– сказав Зеленський.
Президент підсумував, що деколи люди хочуть отримати славу. Він зазначив, що "іноді, коли ти отримуєш славу, отримуєш голосування".
Відставка Степанова: що треба знати
- Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я 18 травня 2021 року. Він перебував на посаді з березня 2020 року.
- Головною причиною відставки посадовця є провал вакцинації населення від коронавірусу. В Україні вона розпочалась значно пізніше, ніж в інших країнах.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що є речі, за які Степанову точно можна подякувати, але є "провалені завдання".
- До слова, коли лише з'явились чутки про звільнення Степанова, Шмигаль надіслав до Ради подання про його відставку.