Зеленский отреагировал на слова Рубио о том, что война вернула Украину на 100 лет назад

Президент Владимир Зеленский пригласил государственного секретаря США Марко Рубио приехать в Украину. По его словам, только так можно сделать выводы о последствиях российской агрессии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Associated Press.

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Зеленский пригласил Рубио в Украину

В новом интервью Владимир Зеленский прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что война "вернула Украину на 100 лет назад".

Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми,

– сказал президент Украины.

Напомним, в своем заявлении госсекретарь США отметил, что война в Украине затянулась и требует переговоров, где обе стороны должны чем-то пожертвовать. По словам Рубио, Украина оказалась в крайне сложной ситуации из-за войны и массовой эмиграции населения, а будущее страны сейчас под угрозой.

К тому же политик подчеркнул, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела Киев в заблуждение, что Украина сможет "вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году – до того, как россияне забрали себе Крым".