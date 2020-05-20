Зеленский ожидал войну, а не пандемию, – The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал колонку в американском издании про свой первый год у власти.

24 канал собрал основные тезисы из текста Зеленского в NYT.

О должности президента

Я никогда не думал, что быть президентом легко. Раньше я работал комедийным сценаристом и продюсером. Команда, которая пришла со мной, была умной, полной энергии. Эти молодые люди имели возможность и желание, но им не хватало политического опыта. Наши надежды были высокими, а желание изменить нашу страну, которая переживает войну – сильным. Как дома, так и на международной арене. Но дальше произошел прошлый год, когда слово "коронавирус" еще не было у всех на устах.

​Важно Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты

Владимир Зеленский на встрече с Госсекретарем США Майк Помпео / Фото ОП

Об отношениях с США

Помните импичмент президент Трампа? После погони за высокими рейтингами большую часть своей жизни в индустрии развлечений, хватило одного звонка, чтобы стать действительно знаменитым на всю планету. История с импичментом была дискомфортной для меня. Она отвлекла мировое и американское внимание от действительно важных для Укркаины вопросов и превратила Украину в историю о Дональде Трампе.

Нет значения, сколько теорий, точек зрения и слухов крутилось вокруг моего разговора с Трампом. И несмотря на то, что все закончилось объявлением импичмента, Украина остается хорошим партнером и другом для США. Мы получили нужную нам военную помощь, чтобы дальше бороться за независимость страны. Мы рады поддержке со стороны Демократов, Республиканцев и обычных американцев (я уверен, что теперь больше людей на Западе смогут найти Украину на карте!).

Президент Зеленский во время поездки на Восточную Украину / Фото ОП

О войне на Донбассе

Другую проблему я получил в наследство: шесть лет часть Донбасса на Востоке Украины оккупирована незаконными вооруженными группами, которые поддерживает Россия. Миллионы людей потеряли дома, десятки тысяч были ранены и около 14 тысяч жизней были потеряны. Когда я занял офис, война зашла в тупик, но людей убивали почти каждый день.

Мы понимаем, что дипломатия и диалог – единственный выход из конфликта на Донбассе. Я сделал своим ранним приоритетом продолжение встреч между лидерами России,Франции, Германии и Украины, чтобы говорить о мире.

Диалог с Россией позволил вернуть три захваченных корабля и моряков, захваченных годом ранее; на некоторых участках фронта удалось развести войска; обмен пленными вернул домой 131 украинца. Но война на Донбассе до сих пор подрывает безопасность и стабильность Европы, и нам понадобится дальнейшая помощь наших союзников, чтобы завершить ее.

Заседание по коронавирусу / фото ОП

О коронавирусе

А в марте (в 2020 году – 24) я был вынужден встретиться с еще одним кризисом, которую я разделяю с каждым лидером в мире: пандемия коронавируса COVID-19. Сейчас Украина имеет более 19 тысяч случаев и более 600 смертей. Мы были вынуждены изменить распределение нашего бюджета, потому что за вирусом придет экономический кризис. Пандемия разрушила все: социальную дистанцию, политическую дистанцию. Она заставила многие страны сфокусироваться на собственных делах. Впрочем, международное сотрудничество дает мне большую надежду, даже во времена, когда кризис не замечает границ.

Украина не является богатой нацией, но мы решили, что должны помочь тем, кому это действительно нужно. На нашем крупнейшем в мире грузовом самолете мы доставили оборудование и гумпомощь из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны ЕС. В начале апреля мы направили некоторых наших врачей в Италию. Их работа там позволила нам получить ценную информацию о распространении болезни. Это, в свою очередь, отразилось в наших карантинных мероприятиях и позволяет спасать жизнь дома.

В свою очередь, мы получили помощь от много кого: ЕС, США предоставили миллионы долларов и евро на борьбу с вирусом. Турция и ОАЭ присылали гуманитарную помощь в виде оборудования и медицинской защиты. Мы ожидаем обещанную помощь со стороны МВФ и других, чтобы стабилизировать нашу экономику после пандемии. Путь к восстановлению будет непростым, потому что война на Донбассе еще не закончена. Но когда я смотрю на прошедший год и в следующий, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем Украину – и мир – лучшим местом.