Зеленський очікував війну, а не пандемію, – The New York Times

Президент України Володимир Зеленський опублікував колонку у американському виданні про свій перший рік при владі.

24 канал зібрав основні тези з тексту Зеленського у NYT.

Про посаду президента

Я ніколи не думав, що бути президентом – легко. Раніше я працював комедійним сценаристом та продюсером. Команда, яка прийшла зі мною, була розумною, повною енергії. Ці молоді люди мали змогу та бажання, але їм бракувало політичного досвіду. Наші надії були високими, а бажання змінити нашу країну, яка переживає війну – сильним. Як вдома, так і на міжнародній арені. Але далі стався минулий рік, коли слово "коронавірус" ще не було у всіх на вустах.

​Важливо Пресконференція Зеленського: головні тези і найцікавіші моменти

Володимир Зеленський на зустрічі з Держсекретарем США Майком Помпео / Фото ОП

Про відносини із США

Пам'ятаєте імпічмент президент Трампа? Після гонитви за високими рейтингами більшу частину свого життя у індустрії розваг, вистачило одного дзвінка, щоб стати дійсно знаменитим на всю планету. Історія з імпічментом була дискомфортною для мене. Вона відволікла світову та американську увагу від дійсно важливих для України питань та перетворила Україну на історію про Дональда Трампа.

Немає значення, скільки теорій, точок зору та чуток крутилося навколо моєї розмови з Трампом. І незважаючи на те, що все закінчилось оголошенням імпічменту, Україна лишається гарним партнером та другом для США. Ми отримали потрібну нам військову допомогу, щоб далі боротися за незалежність країни. Ми раді підтримці з боку Демократів, Республіканців та звичайних американців (я впевнений, що тепер більше людей на Заході зможуть знайти Україну на мапі!).

Президент Зеленський під час поїздки на Східну Україну / Фото ОП

Про війну на Донбасі

Іншу проблему я отримав у спадок: шість років частина Донбасу на Сході України окупована незаконними озброєними групами, які підтримує Росія. Мільйони людей втратили домівки, десятки тисяч були поранені та близько 14 тисяч життів було втрачено. Коли я зайняв офіс, війна зайшла у глухий кут, але людей вбивали майже кожен день.

Ми розуміємо, що дипломатія та діалог – єдиний вихід з конфлікту на Донбасі. Я зробив своїм раннім пріоритетом продовження зустрічей між лідерами Росії,Франції, Німеччини та України, щоб говорити про мир.

Діалог з Росією дав змогу повернути три захоплені кораблі та моряків, захоплених роком раніше; на деяких ділянках фронту вдалося розвести війська; обмін полоненими повернув додому 131 українця. Але війна на Донбасі досі підриває безпеку та стабільність Європи і нам знадобиться подальша допомога наших союзників, щоб завершити її.

Засідання щодо коронавірусу / Фото ОП

Про коронавірус

А в березні (2020 року – 24) я був змушений зустрітися з ще однією кризою, яку я розділяю з кожним лідером у світі: пандемія коронавірусу COVID-19. Наразі, Україна має більше 19 тисяч випадків та більше 600 смертей. Ми були змушені змінити розподіл нашого бюджету, бо за вірусом прийде економічна криза. Пандемія зруйнувала все: соціальна дистанція, політична дистанція. Вона змусила багато країн зфокусуватися на власних справах. Втім, міжнародна співпраця дає мені велику надію, навіть у часи, коли криза не помічає кордонів.

Україна не є багатою нацією, але ми вирішили, що маємо допопомогти тим, кому це справді потрібно. На нашому найбільшому в світі вантажному літаку ми доставили обладнання та гумдопомогу з Китаю до Польщі, Франції, Німеччини та інших країн ЄС. На початку квітня, ми надіслали деяких наших лікарів в Італію. Їх робота там дозволила нам отримати цінну інформацію щодо поширення хвороби. Це, у свою чергу, відобразилось у наших карантинних заходах і дозволяє рятувати життя вдома.

У свою чергу, ми отримали допомогу від багатог кого: ЄС, США надали мільйони доларів та євро на боротьбу з вірусом. Туреччина та ОАЕ присилали гуманітарну допомогу у вигляді обладнання та медичного захисту. Ми очікуємо на обіцяну підмогу з боку МВФ та інших, щоб стабілізувати нашу економіку після пандемії. Шлях до відновлення буде непростим, бо війна на Донбасі досі не закінчена. Але як я дивлюся на минулий рік та в наступний, у мене є надія. Разом, ми зробимо Україну – і світ – кращим місцем.