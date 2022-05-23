Оккупанты ведут против Украины очень жестокую войну. Об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения 23 мая, сообщает 24 канал.

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Оккупанты выпустили по украинским городам почти 2300 разных ракет

Президент отметил, что каждый день при обращении к украинцам подчеркивает, как тяжело и какой ценой дается оборона против российской агрессии.

Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на Европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что завершился разбор завалов в Десне Черниговской области. В результате вражеских обстрелов погибли 87 человек. Он подчеркнул, что это было только 4 попадания. Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 разных ракет.

"Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолетов. Какая еще страна выдерживала такой масштаб ударов?", – добавил президент.

По его словам, когда Украина говорит партнерам о том, что ей нужно современное противоракетное оружие и боевая авиация, это не просто формальный запрос. Ведь этот запрос – это реальные жизни многих людей, которые бы не погибли, если бы наше государство получило все то оружие, за которым обращается.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: