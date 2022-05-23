Окупанти ведуть проти України дуже жорстоку війну. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 23 травня, повідомляє 24 канал.

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Окупанти випустили по українських містах майже 2300 різних ракет

Президент зауважив, що кожного дня під час звернення до українців підкреслює, як тяжко і якою ціною дається оборона проти російської агресії.

Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни справді не було на Європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що завершився розбір завалів у Десні на Чернігівщині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 87 людей. Він наголосив, що це були лише 4 влучання. Загалом з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет.

"Абсолютна більшість – по цивільних об'єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?", – додав президент.

За його словами, коли Україна говорить партнерам про те, що їй потрібна сучасна протиракетна зброя та бойова авіація, – це не просто формальний запит. Адже цей запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби наша держава отримала всю ту зброю, по яку звертається.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: