Зеленский перешел в контрнаступление, – политолог оценил его шаги в 2021 году

Владимир Зеленский и его команда в 2020 году пережили сложное время, учитывая проблемы в стране и падение рейтинга. Однако уже в 2021 году президент ворвался и перешел в контрнаступление.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко на 24 канале. По его словам, 2021 год был более оптимистичным, чем предыдущий.

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"Я 2021 год называю "годом контрнаступления Зеленского", – заявил Фесенко.

Почему 2020 год для Зеленского был сложным

В 2019 году Зеленский победил президентские выборы. Также был турборежим, безумные рейтинги. В то же время Фесенко отметил, что 2020 год был кардинально другим.

Это было неизбежным, учитывая пандемию, социально-экономические проблемы и нашу традиционную логику политической культуры, эмоциональные политические качели. Речь идет о том, что после "медового месяца" любого президента начинается охлаждение и разочарование. Владимир Фесенко Политолог

Поскольку в 2020 году Зеленскому пришлось обороняться, в 2021 году он перешел в контрнаступление.

Фесенко в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео