Про це розповів політолог Володимир Фесенко в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка на 24 каналі. За його словами, 2021 рік був оптимістичнішим, ніж попередній.

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"Я 2021 рік називаю "роком контрнаступу Зеленського", – заявив Фесенко.

Чому 2020 рік для Зеленського був складним

У 2019 році Зеленський переміг президентські вибори. Також був турборежим, шалені рейтинги. Водночас Фесенко зауважив, що 2020 рік був кардинально іншим.

Це було неминучим, зважаючи на пандемію, соціально-економічні проблеми та нашу традиційну логіку політичної культури, емоційні політичні гойдалки. Мовиться про те, що після "медового місяця" будь-якого президента починається охолодження та розчарування. Володимир Фесенко Політолог

Через те, що у 2020 році Зеленському довелось оборонятись, у 2021 році він перейшов в контрнаступ.

Фесенко в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео