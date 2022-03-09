Зеленский пережил уже более десятка покушений на жизнь, – Подоляк

Президента Украины Владимира Зеленского уже пытались убить более десятка раз с начала масштабного наступления России на Украину.

Хотя ранее говорилось как минимум о 2 – 3 попытках покушений. По крайней мере так говорят иностранные партнеры. Об этом рассказал член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник председателя ОП Михаил Подоляк.

Внимание 14 дней террора: Зеленский напомнил Западу об их ответственности за обстрелы Россией

Я считаю, что таких попыток (покушения на жизнь – 24 канал) было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и все такое,

– пояснил Подоляк.

Он также отметил, что в Украине работает очень мощная сеть разведки и контрразведки, которые это все отслеживают. А диверсантов ликвидируют "еще на подходах".

"То есть мы понимаем все планы и по ним отрабатывают наши контрразведки. С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти же риски никуда не исчезли", – добавил Подоляк.

Главная цель Путина

Западные разведки отмечали, что главная цель для Путина – это Зеленский. То есть он хотел атаковать правительственный квартал и пытался убить ключевого менеджера страны.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!