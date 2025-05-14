Зеленский планирует встречу с Папой Львом XIV: все зависит от переговоров с Россией

На этой неделе у Владимира Зеленского запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками. Вероятно, президент Украины встретится с новоизбранным Папой Римским.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на французскую газету Libération.

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Зеленский планирует встречу с Папой Львом XIV

В воскресенье, 18 мая Владимир Зеленский планировал посетить церемонию интронизации нового Папы Римского. В этот день на площади Святого Петра в Ватикане состоится инаугурационная месса Папы Льва XIV. Ее посетят многие лидеры иностранных государств. Среди гостей может быть и президент Украины.

Однако перед этим в Турции запланирована его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Поэтому когда будет встреча с Папой Львом XIV – решится в ближайшее время.

Возможно, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как закончится эта неделя,

– отметил Зеленский.

Так от дипломатической ситуации в Турции, развития событий и ситуации на фронте будет зависеть и визит президента Украины в Ватикан.

Владимир Зеленский считает, что его первая официальная встреча с Папой Львом XIV могла бы подарить надежду всем верующим и украинскому народу.

Напомним, 12 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом. Украинский лидер рассказал, что их общение было конструктивным и теплым. Зеленский в частности поблагодарил понтифика за осуждение российской агрессии.