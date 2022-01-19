Президент Владимир Зеленский отметил личную вовлеченность Энтони Блинкена в процессы по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Обратите внимание В случае агрессии против Украины Россия получит ответ не только США, – Блинкен

Президент выразил благодарность США

Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины и ее безопасность. Кроме того, глава государства в очередной раз отметил, что решение относительно нашей страны без нас принимать нельзя.

Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет,

– подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Энтони Блинкен в своем твиттере заверил, что без Украины не будут принимать решения, касающиеся нашей страны. Кроме того, Блинкен отметил стремление Украины к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Визит Блинкена в Украину: главное

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл утром 19 января с официальным визитом в Киев. Глава Госдепа приехал по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Госсекретарь США по просьбе главы Белого дома Джо Байдена встретился с Владимиром Зеленским. Главной темой разговора была ситуация вокруг Украины из-за угрозы российского вторжения.

После этого Энтони Блинкен начал личную встречу с Дмитрием Кулебой. Детали встречи обещают опубликовать позднее.

Как проходила встреча Зеленского и Блинкена: смотрите видео