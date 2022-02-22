Зеленский выразил благодарность Брэнсону за глубокое понимание ситуации и готовность лично приобщиться к реализации проектов для Украины.

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Что сказал Брэнсон

Миллиардер Брэнсон обратился ко всем странам с просьбой поддержать Украину. Он отметил, что Украина оказалась в беде, потому что отказалась от ядерного оружия в обмен на мир. Бизнесмен добавил, что именно Россия убедила Украину сделать это.

"Несомненно, продолжение агрессии России против Украины демотивирует тех, кто раньше хотел сокращать запасы оружия, поскольку это говорит о том, что любое соглашение можно расторгнуть своевольно", – пояснил Брэнсон.

Последние санкции против России

Европейский Союз вводит санкции против российских депутатов, граждан и компаний. В общей сложности под санкции попал 351 депутат, 27 человек и компаний.

Новые экономические санкции против России готовит Япония. Они могут наложить ограничения на экспорт передовых технологий в Россию

Германия заморозила российский "Северный поток-2". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что они не могут продолжать сертификацию из-за преступных действий России.

Текст публикации твиттера Владимира Зеленского

Мировые бизнес-лидеры #StandWithUkraine. Благодарен @richardbranson за глубокое понимание ситуации и готовность лично приобщиться к реализации проектов в поддержку Украины.