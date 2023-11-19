В воскресенье Богдан Ермохин вернулся в Украину. Парня из оккупированного Мариуполя похитила Россия.

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Какая роль Катара в возвращении Ермохина

Много было попыток помочь ему. Я рад, что все сработало,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что возвращением парня занималась целая команда, в которую входили Офис Президента, омбудсмен, международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ.

"Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь", – коротко высказался президент.

О том, что Катар участвует в возвращении Богдана Ермохина, говорилось и раньше. Об этом сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Что президент говорил о возвращении других наших граждан

Обо всех наших людях мы помним. О каждом уголке Украины, который сейчас находится в оккупации, мы помним,

– заверил Зеленский.

Он выразил благодарность тем, "чьи неравнодушие и эффективность помогают нам возвращать в Украину детей, которые были похищены с оккупированной территории".

Россия прислушивается к Катару