Этот юноша – сирота. Богдана Ермохина вернули в Украину 19 ноября, как раз на его день рождения. Ему исполнилось 18. Как это было – расскажет 24 Канал.

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Как встречали Богдана

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал щемящее видео. Мальчику дарят сине-желтые флаги и воздушные шарики.

Украинец отметил, что лучший подарок для него – это быть дома!

– написал Лубинец.

Богдана Ермохина встречают в Украине: смотрите видео

С парнем пообщались журналисты "Радио Свобода". Место встречи с ним в ролике обозначено как Волынская область.

Какими были первые слова Богдана Ермохина в Украине: смотрите видео

Как удалось вернуть домой Богдана Ермохина