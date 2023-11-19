Этот юноша – сирота. Богдана Ермохина вернули в Украину 19 ноября, как раз на его день рождения. Ему исполнилось 18. Как это было – расскажет 24 Канал.
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Как встречали Богдана
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал щемящее видео. Мальчику дарят сине-желтые флаги и воздушные шарики.
Украинец отметил, что лучший подарок для него – это быть дома!
– написал Лубинец.
Богдана Ермохина встречают в Украине: смотрите видео
С парнем пообщались журналисты "Радио Свобода". Место встречи с ним в ролике обозначено как Волынская область.
Какими были первые слова Богдана Ермохина в Украине: смотрите видео
Как удалось вернуть домой Богдана Ермохина
- Россияне вывезли парня из Мариуполя сначала в Донецк, а затем в Московскую область. Там ему сделали "приемную семью". Парень убегал, но его вернули.
- Впоследствии стало известно о планах заставить Богдана идти воевать в оккупационную армию. Россияне хотели мобилизовать парня – сразу после того, как ему исполнится 18 лет.
- 9 ноября юноша обратился к Зеленскому, чтобы тот помог уехать в Украину. Наше государство было на контакте и работало, чтобы парень вернулся.
- 10 ноября Дмитрий Лубинец сообщал, что есть договоренности, и Богдан будет в Украине. Тогда он призвал подождать и не распространять непроверенную информацию.