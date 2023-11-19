Цей юнак – сирота. Богдана Єрмохіна повернули в Україну 19 листопада, саме на його день народження. Йому виповнилося 18. Як це було – розкаже 24 Канал.
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Як зустрічали Богдана
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив щемливе відео. Хлопцеві дарують синьо-жовті прапори і повітряні кульки.
Українець зазначив, що найкращий подарунок для нього – це бути вдома!
– написав Лубінець.
Богдана Єрмохіна зустрічають в Україні: дивіться відео
Із хлопцем поспілкувалися журналісти "Радіо Свобода". Місце зустрічі з ним у ролику позначене як Волинська область.
Якими були перші слова Богдана Єрмохіна в Україні: дивіться відео
Як удалося повернути додому Богдана Єрмохіна
- Росіяни вивезли хлопця з Маріуполя спершу в Донецьк, а відтак у Московську область. Там йому зробили "прийомну сім'ю". Хлопець тікав, але його повернули.
- Згодом стало відомо про плани змусити Богдана іти воювати в окупаційну армію. Росіяни хотіли мобілізувати хлопця – одразу після того, як йому виповниться 18 років.
- 9 листопада юнак звернувся до Зеленського, щоб той допоміг виїхати в Україну. Наша держава тримала контакт і працювала, щоб хлопець повернувся.
- 10 листопада Дмитро Лубінець повідомляв, що є домовленості і Богдан буде в Україні. Тоді він закликав зачекати і не поширювати неперевірену інформацію.