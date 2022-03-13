Зеленский поблагодарил Meta за поддержку Украины в информационной войне

Президент Зеленский подчеркнул, что очень важна борьба не только на военном, но и информационном фронте. Именно поэтому глава государства выразил благодарность компании Meta и другим платформам.

Слова благодарности президент Украины написал в соцсетях. Он отметил, что речь идет об ожесточенном сражении.

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Президент поблагодарил Meta и другие платформы

Хочу поблагодарить Meta и ряд других платформ, которые имеют активную позицию, помогают и стали бок о бок с украинцами,

– написал Зеленский.

Ранее в компании Марка Цукерберга сообщили, что сосредоточены на защите прав людей на слово. Речь идет о праве на слово "как выражение самообороны в ответ на военное вторжение в их страну".

Такое право Meta предоставила украинцам. Конечно, это вызвало возмущение в Кремле, россияне сразу поспешили признать платформу Facebook экстремистской.

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