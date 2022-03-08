Более 700 миллионов долларов: Зеленский поблагодарил президента Всемирного банка за поддержку

Владимир Зеленский поблагодарил президента Всемирного банка за поддержку Украины. В частности речь идет о поддержке после нападения России.

Соответствующее сообщение президент опубликовал 8 марта. То есть на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский поблагодарил главу Всемирного банка

Благодарен президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу за весомую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии,

– написал Президент Украины.

В частности Владимир Зеленский поблагодарил за более 700 миллионов долларов, которые банк выделит на помощь Украине из-за нападения России.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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