Более 700 миллионов долларов: Зеленский поблагодарил президента Всемирного банка за поддержку
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский поблагодарил президента Всемирного банка за поддержку Украины. В частности речь идет о поддержке после нападения России.
Соответствующее сообщение президент опубликовал 8 марта. То есть на 13-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Зеленский поблагодарил главу Всемирного банка
Благодарен президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу за весомую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии,
– написал Президент Украины.
В частности Владимир Зеленский поблагодарил за более 700 миллионов долларов, которые банк выделит на помощь Украине из-за нападения России.
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