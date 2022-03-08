Відповідний допис президент опублікував 8 березня. Тобто на 13 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Чутки про подальше перекидання найбільш елітних підрозділів Росії – ворожа маніпуляція

Зеленський подякував главі Світового банку

Вдячний президенту Світового банку Девіду Малпассу за вагому підтримку України в боротьбі проти російської агресії,

– написав Президент України.

Зокрема Володимир Зеленський подякував за понад 700 мільйонів доларів, які банк виділить на допомогу Україні через напад Росії.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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