Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые проголосовали за вывод оккупантов с территории Украины. Историческую резолюцию Генассамблея ООН приняла 2 марта.

"За" проголосовала 141 страна. Зеленский подчеркнул, что это беспрецедентное большинство голосов.

Обратите внимание Прекратить войну и вывести войска: Генассамблея ООН проголосовала за историческое решение

Приветствую одобрение ГА #ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к России немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали "за". Вы выбрали правильную сторону истории,

– заявил украинский лидер.

Резолюция:

Признает факт, что Россия совершила агрессию против Украины.

Требует от России прекратить огонь и вывести войска с территории Украины в ее международно признанных границах.

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