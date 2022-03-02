"За" проголосувала 141 країна. Зеленський наголосив, що це – безпрецедентна більшість голосів.

Зауважте Припинити війну і вивести війська: Генасамблея ООН проголосувала за історичне рішення

Вітаю схвалення ГА #ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до Росії негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували "за". Ви обрали правильну сторону історії,

– заявив український лідер.

Резолюція:

Визнає факт, що Росія вчинила агресію проти України.

Вимагає від Росії припинити вогонь та вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

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