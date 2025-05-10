Делятся ли США разведданными и оказывают ли помощь: детали от Зеленского

США продолжают обмениваться разведывательными данными с Украиной и оказывать помощь Киеву. Поддержка со стороны американской стороны не остановлена, и продолжается.

Об этом в субботу, 10 мая, во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают корреспонденты 24 Канала.

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Делятся ли США с Украиной разведданными

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа, отметив продолжение помощи и обмена разведывательной информацией.

Я благодарен президенту Трампу за то, что он не остановил и помощь американская сегодня идет. За то, что он не остановил обмен разведданными, и это для нас важно во время работы по защите неба. И то, что он не остановил действующие на сегодня санкции. Я очень рассчитываю на их усиление,

– заявил он.

В частности, во время разговора с журналистами Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления санкций против российского энергетического сектора и банковской системы, в случае отказа Москвы идти навстречу в вопросе прекращения огня.