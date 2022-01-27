Зеленский поблагодарил Трюдо за решение выделить Украине нелетальное вооружение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить Украине нелетальное вооружение на фоне агрессии России. В ответ Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку обороноспособности Украины.

Премьер Канады также постановил продлить операцию UNIFIER еще на 3 года. Это обойдется стране примерно в 280 миллионов долларов США.

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По словам Зеленского, Украина ценит продолжение и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак.

Благодарен Канаде и моему другу Джастину Трюдо за своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский 21 января заявил, что Канада приняла решение оказать Украине финансовую помощь. По его словам, говорится о 120 миллионах долларов.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна разместит в Украине около 400 своих военных.

Также Канада передаст нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам.

Кроме того, в дополнение к 120 миллионам долларов, которые Канада предложила Украине, страна дополнительно выделит примерно 39,5 миллиона долларов США гуманитарной помощи.

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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Благодарен Канаде и моему другу Джастину Трюдо за своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины. Ценим продолжение и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак.