Зеленский поблагодарил Трюдо за решение выделить Украине нелетальное вооружение
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить Украине нелетальное вооружение на фоне агрессии России. В ответ Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку обороноспособности Украины.
Премьер Канады также постановил продлить операцию UNIFIER еще на 3 года. Это обойдется стране примерно в 280 миллионов долларов США.
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По словам Зеленского, Украина ценит продолжение и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак.
Благодарен Канаде и моему другу Джастину Трюдо за своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины,
– подчеркнул президент.
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- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна разместит в Украине около 400 своих военных.
- Также Канада передаст нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам.
- Кроме того, в дополнение к 120 миллионам долларов, которые Канада предложила Украине, страна дополнительно выделит примерно 39,5 миллиона долларов США гуманитарной помощи.
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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:
Благодарен Канаде и моему другу Джастину Трюдо за своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины. Ценим продолжение и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак.